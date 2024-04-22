Можно ли делать добровольные взносы, если пенсию еще не назначили: разъяснение ПФУ

В Пенсионном фонде Украины рассказали, возможно ли делать добровольные взносы в пенсионный фонд после 60 лет, если пенсия еще не назначена из-за недостатка страхового стажа. В общем, участие в системе пенсионного страхования можно принимать с 16 лет.

Как уплачиваются добровольные взносы

Лица, которым уже исполнилось 16 лет, могут участвовать в добровольном пенсионном страховании, независимо от того, имеют ли они страховой стаж.

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Информация о таких гражданах должна быть внесена в реестр застрахованных лиц в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, и они не должны иметь статус пенсионеров. Этот процесс регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какие выплаты получают пенсионеры без стажа

! То есть добровольные пенсионные взносы можно платить до тех пор, пока лицу не назначат пенсию.

Минимальные пенсионные выплаты в Украине определяются возрастом и страховым стажем лица. Люди в возрасте 65 лет, которые не набрали необходимый страховой стаж, получают пенсию в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, а после весенней индексации пенсия увеличилась на 364 гривны и достигла 2 725 гривен.

! Пенсионеры без страхового стажа получают государственную помощь, которая рассчитывается с учетом прожиточного минимума (2 361 гривна) и средний доход семьи на одного человека за последние полгода. Однако общая ее сумма не может превышать 3 028 гривен.

В то же время 65-летние пенсионеры с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) получают пенсию, которая составляет не менее 40% от минимальной заработной платы. Учитывая рост минимальной зарплаты до 8 000 гривен, минимальная пенсия должна составлять 3 200 гривен, но сейчас она составляет 3 370 гривен.