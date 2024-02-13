Третя платіжка за газ для українців: за що доплачуватимуть споживачі

Так звана третя платіжка за газ стала для більшості українців неприємною несподіванкою. Про те, за що ж тепер мають доплачувати споживачі, читайте далі.

Що змінилось у платіжках за газ

Річ у тім, що тепер за газ, доставку та обслуговування внутрішньобудинкових систем споживачі платитимуть окремо.

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Якщо сказати так, як воно закріплене у законодавстві, українці платитимуть за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Простими словами – це платіж за технічне обслуговування труб та обладнання постачання газу у будинок,

– відзначила адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Наразі відсутні тарифи на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Встановлення та детальне узгодження їх здійснюватиме НКРЕКП, і лише після цього тарифи будуть опубліковані на відповідних порталах облгазів.

Кому прийде платіжка

Третю платіжку за газ споживачі отримають в лютому за січень.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук вважає, що більшості споживачів це нововведення все ж таки не стосується. Тільки тих, хто провів загальні збори співвласників багатоквартирних будинків і визначився із виконавцем послуг.

У них як було дві платіжки, так і залишиться. Більшість керуючих компаній вже давно уклали угоди з облгазами, тож споживачі навіть не знають, що сплачують цю третю платіжку. Бо облгази включили ці суми до платіжки розподілу,

– сказав експерт.

Тобто, так звана "третя платіжка" може прийти до мешканців відомчих будинків чи гуртожитків через те, що їхній власник свого часу не захотів або за якихось причин не зміг укласти договір з обслуговуючою організацією, яка б забезпечила роботу з обстеження. Проте, це також можуть бути нові будинки.

Керуючі компанії довгий час не хотіли підписувати ці договори, але зараз їх поставили в ситуацію, що вони зобов'язані це зробити. До того ж раніше не було порядку, як це робити та скільки це коштує – тобто не було рішень НКРЕКП та Міненерго. Якби вони були, все можна було б зробити раніше та простіше,

– пояснив Ковальчук.

Чого стосується плата за обслуговування

Технічне обслуговування систем газопостачання включає:

перевірку наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання;

перевірку стану пофарбування і кріплень газопроводу;

перевірку наявності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку;

перевірку стану ущільнення міжтрубного простору.

Плата за обслуговування не включає великої частини робіт, як от повірки лічильників чи ліквідації якихось пошкоджень систем або наслідків аварійних ситуацій.

Крім того, йдеться про технічне обслуговування:

запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні;

технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, що призначене для опалення місць загального користування;

перевірку на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів;

усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність.

Скільки доведеться платити

Наперед буде важко визначити, яка сума приходитиме на сплату. Адже у один період це може бути лише огляд мереж, а в інший – ремонт та заміна. Сума також залежить від стану мереж та самого об'єкту: великий він чи малий, новий чи старий, багатоквартирний будинок чи гуртожиток.

Щодо конкретної суми до сплати за такою квитанцією, то поки що затверджені лише граничні рівні вартості робіт з обслуговування, і вартість таких робіт буде визначатись вже виконавцем. Періодичність проведення робіт із обслуговування внутрішніх систем передбачено проводити раз на 3 та 5 років залежно від типу та обсягу робіт,

– сказала Олена Воронкова.

Таким чином, поки що відомо те, що такий платіж буде коливатися залежно від типу та обсягу робіти, проте буде ділитися між всіма власниками.