Збільшення податків для надприбуткових банків допоможе українському контрнаступу

Військові дії це колосальні фінансові витрати. Український бюджет має постійно розширюватися, аби якомога більше спонсорувати армію.

Додаткове фінансування контрнаступу

Уряд продовжує розгляд можливості додаткового оподаткування підприємств, що отримують надприбуток. Про це розповів нардеп Данило Гетманцев, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з цим рішенням, нове тимчасове оподаткування чистого процентного доходу банків відбуватиметься за ставкою 5%.

Данило Гетманцев Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Можливому додатковому оподаткуванню у цьому випадку підлягатиме не весь, а чистий процентний дохід, левова частка з якого згенерована операціями з депозитними сертифікатами та ОВДП. Ця пропорція навряд чи зміниться в найближчі два роки. Тому про лінійне перенесення додаткової ставки (витрат), зокрема, на ставки споживчих кредитів мова апріорі не може йти.

Довідка: Чистий процентний дохід – це різниця між процентними доходами та банківськими витратами.

Гетманцев зауважує, що у першій половині 2023 року чисті процентні доходи становили – 93,6 млрд грн. Вони складаються з:

роботи з державними цінними паперами – 73 мільярди гривень;

операцій проведеними фізичними особами – 11,1 мільярда гривень;

діяльності пов'язаної з юрособами – 9,5 мільярда гривень.

Проти першої половини 2021 року чисті процентні доходи зросли майже на 75%, у тому числі доходи від операцій з державними цінними паперами зросли у 2,7 раза.

– підкреслює Гетманцев.

Нардеп також зауважив, що в кінці 2022 року ставка нових депозитів і кредитів майже повернулася до довоєнного значення. З часом українська економіка зможе повністю відновитися. Зараз основна задача уряду – шукати кошти для забезпечення населення та утримання армії.