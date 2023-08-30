Дополнительное финансирование контрнаступления

Правительство продолжает рассмотрение возможности дополнительного налогообложения предприятий, получающих сверхприбыль. Об этом рассказал нардеп Даниил Гетманцев. 24 Канал.

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Согласно этому решению, новое временное налогообложение чистого процентного дохода банков будет происходить по ставке 5%.

Справка: Чистый процентный доход – это разница между процентными доходами и банковскими расходами.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Возможному дополнительному налогообложению в этом случае будет подлежать не весь, а чистый процентный доход, львиная доля которого сгенерирована операциями с депозитными сертификатами и ОВГЗ. Эта пропорция вряд ли изменится в ближайшие два года. Поэтому о линейном переносе дополнительной ставки (расходов), в частности, на ставки потребительских кредитов речь априори не может идти.

Гетманцев отмечает, что в первой половине 2023 года чистые процентные доходы составили 93,6 млрд грн. Они состоят из:

работы с государственными ценными бумагами – 73 миллиарда гривен;

операций проведенными физическими лицами – 11,1 миллиарда гривен;

деятельности связанной с юрлицами – 9,5 миллиарда гривен.

По сравнению с первой половиной 2021 года чистые процентные доходы выросли почти на 75%, в том числе доходы от операций с государственными ценными бумагами выросли в 2,7 раза.

– подчеркивает Гетманцев.

Нардеп также отметил, что в конце 2022 года ставка новых депозитов и кредитов почти вернулась к довоенному значению. С течением времени украинская экономика сможет полностью восстановиться. Сейчас основная задача правительства – искать средства для обеспечения населения и содержания армии.