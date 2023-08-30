Додаткове фінансування контрнаступу

Уряд продовжує розгляд можливості додаткового оподаткування підприємств, що отримують надприбуток. Про це розповів нардеп Данило Гетманцев, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з цим рішенням, нове тимчасове оподаткування чистого процентного доходу банків відбуватиметься за ставкою 5%.

Довідка: Чистий процентний дохід – це різниця між процентними доходами та банківськими витратами.

Данило Гетманцев Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Можливому додатковому оподаткуванню у цьому випадку підлягатиме не весь, а чистий процентний дохід, левова частка з якого згенерована операціями з депозитними сертифікатами та ОВДП. Ця пропорція навряд чи зміниться в найближчі два роки. Тому про лінійне перенесення додаткової ставки (витрат), зокрема, на ставки споживчих кредитів мова апріорі не може йти.

Гетманцев зауважує, що у першій половині 2023 року чисті процентні доходи становили – 93,6 млрд грн. Вони складаються з:

роботи з державними цінними паперами – 73 мільярди гривень;

операцій проведеними фізичними особами – 11,1 мільярда гривень;

діяльності пов'язаної з юрособами – 9,5 мільярда гривень.

Проти першої половини 2021 року чисті процентні доходи зросли майже на 75%, у тому числі доходи від операцій з державними цінними паперами зросли у 2,7 раза.

– підкреслює Гетманцев.

Нардеп також зауважив, що в кінці 2022 року ставка нових депозитів і кредитів майже повернулася до довоєнного значення. З часом українська економіка зможе повністю відновитися. Зараз основна задача уряду – шукати кошти для забезпечення населення та утримання армії.