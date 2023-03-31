До пенсії 20 тисяч гривень: як пенсіонерам отримати таку суму

У "Приватбанку" проводять акцію, за якою пенсіонери можуть виграти додаткові 20 тисяч гривень до пенсії. Залишилося ще два розіграші. Сама акція триватиме ще до 15 травня.

Додаткові 20 тисяч до пенсії

Акція під час якої українські пенсіонери можуть отримати додаткові кошти має назву "Даруємо 20 000 до пенсії". Вона триватиме до 15 травня, а розіграшів буде три.

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Першого переможця нещодавно вже визначили. Ним став військовий пенсіонер Державної прикордонної служби.

Відтак попередуякі можуть отримати додатково до своєї пенсії 20 тисяч гривень.

Я вдячний випадку, тому що ці гроші зараз дуже доречні. Вже рік брат моєї дружини на війні, і я на власному досвіді знаю, як воно там, бо сам учасник бойових дій. У мене багато друзів там залишилося, тож половина суми піде на допомогу нашим військовим, а половина на сім’ю,

– каже Юрій Мазур, переможець першого розіграшу.

Хто може взяти участь

Як повідомляють у банку, у розіграші можуть взяти участь усі громадяни України, яким виповнилося 18 років. Серед них:

Колишні або діючі військовослужбовці;

Та ті, хто отримують пенсійні виплати відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та/або "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

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що ті, хто одержує військові пенсії через "Приватбанк" автоматично беруть участь у розіграші. Детальніше можна отримати інформацію за посиланням.

Кошти у разі виграшу будуть надіслані на картку для виплат "Приватбанк".