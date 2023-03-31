Додаткові 20 тисяч до пенсії

Акція під час якої українські пенсіонери можуть отримати додаткові кошти має назву "Даруємо 20 000 до пенсії". Вона триватиме до 15 травня, а розіграшів буде три.

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Першого переможця нещодавно вже визначили. Ним став військовий пенсіонер Державної прикордонної служби.

Відтак попереду ще 2 розіграші, які можуть отримати додатково до своєї пенсії 20 тисяч гривень.

Я вдячний випадку, тому що ці гроші зараз дуже доречні. Вже рік брат моєї дружини на війні, і я на власному досвіді знаю, як воно там, бо сам учасник бойових дій. У мене багато друзів там залишилося, тож половина суми піде на допомогу нашим військовим, а половина на сім’ю,

– каже Юрій Мазур, переможець першого розіграшу.

Хто може взяти участь

Як повідомляють у банку, у розіграші можуть взяти участь усі громадяни України, яким виповнилося 18 років. Серед них:

Колишні або діючі військовослужбовці;

Та ті, хто отримують пенсійні виплати відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та/або "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

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Важливо, що ті, хто одержує військові пенсії через "Приватбанк" автоматично беруть участь у розіграші. Детальніше можна отримати інформацію за посиланням.

Кошти у разі виграшу будуть надіслані на картку для виплат "Приватбанк".