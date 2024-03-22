Євросоюз може запровадити додаткові тарифи на російське зерно, –високопоставлений дипломат ЄС

ЄС давно розмірковує про запровадження додаткових тарифів на зерно з Росії. Очікується, що ЄС таки здійснить цей крок найближчим часом.

Додаткові митні тарифи на російське зерно

Завтра Єврокомісія може представити пропозицію щодо запровадження додаткових митних тарифів на російське зерно, передає 24 Канал.

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За словами дипломата, який ознайомлений з перебігом переговорів, це б сприяло продовженню вільної торгівлі з Україною.

Аргумент запровадження додаткових тарифів на російське зерно – це шлях до порозуміння для всіх,

– прокоментував співрозмовник.

Як Росія чинить тиск на зерновий ринок

Разом з тим планується, як пише Financial Times, встановлення тарифів у розмірі 50% на насіння олійних культур та продукти їх переробки. Згідно з інформацією від джерел, цей крок може призвести до підвищення цін мінімум на 50%, що, своєю чергою, призведе до зменшення попиту.

Євросоюз виробляє понад 300 мільйонів тонн зернових та олійних культур на рік і є нетто-експортером перших, а тому не має потреби в російському імпорті.

Очікується, що Росія може вжити заходи у відповідь. Проте вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, а велика кількість європейських компаній у цьому секторі пішли з країни за останні роки.

У 2023 році імпорт з Росії зернових, олійних культур та їхніх похідних сягнув рекордних 4 мільйонів тонн, що становить 1% від загального споживання в ЄС.

За словами співрозмовників видання, ціни на зернові перебувають на чотирирічному мінімумі. Разом з тим Росія виступає "дуже конкурентоспроможною на зернових ринках і чинить значний тиск".