Дополнительные таможенные тарифы на российское зерно

Завтра Еврокомиссия может представить предложение о введении дополнительных таможенных тарифов на российское зерно, передает 24 Канал.

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По словам дипломата, который ознакомлен с ходом переговоров, это бы способствовало продолжению свободной торговли с Украиной.

Аргумент введения дополнительных тарифов на российское зерно – это путь к взаимопониманию для всех,

– прокомментировал собеседник.

Как Россия оказывает давление на зерновой рынок

Вместе с тем планируется, как пишет Financial Times, установление тарифов в размере 50% на семена масличных культур и продукты их переработки. Согласно информации от источников, этот шаг может привести к повышению цен минимум на 50%, что, в свою очередь, приведет к уменьшению спроса.

Интересно! Евросоюз производит более 300 миллионов тонн зерновых и масличных культур в год и является нетто-экспортером первых, а потому не нуждается в российском импорте.

Ожидается, что Россия может принять ответные меры. Однако она уже запретила большую часть импорта продовольствия из ЕС, а большое количество европейских компаний в этом секторе ушли из страны за последние годы.

Заметьте! В 2023 году импорт из России зерновых, масличных культур и их производных достиг рекордных 4 миллионов тонн, что составляет 1% от общего потребления в ЕС.

По словам собеседников издания, цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме. Вместе с тем Россия выступает "очень конкурентоспособной на зерновых рынках и оказывает значительное давление".