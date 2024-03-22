Додаткові митні тарифи на російське зерно
Завтра Єврокомісія може представити пропозицію щодо запровадження додаткових митних тарифів на російське зерно, передає 24 Канал.
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За словами дипломата, який ознайомлений з перебігом переговорів, це б сприяло продовженню вільної торгівлі з Україною.
Аргумент запровадження додаткових тарифів на російське зерно – це шлях до порозуміння для всіх,
– прокоментував співрозмовник.
Як Росія чинить тиск на зерновий ринок
Разом з тим планується, як пише Financial Times, встановлення тарифів у розмірі 50% на насіння олійних культур та продукти їх переробки. Згідно з інформацією від джерел, цей крок може призвести до підвищення цін мінімум на 50%, що, своєю чергою, призведе до зменшення попиту.
Очікується, що Росія може вжити заходи у відповідь. Проте вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, а велика кількість європейських компаній у цьому секторі пішли з країни за останні роки.
За словами співрозмовників видання, ціни на зернові перебувають на чотирирічному мінімумі. Разом з тим Росія виступає "дуже конкурентоспроможною на зернових ринках і чинить значний тиск".