Про це заявив високопоставлений європейський дипломат "офф рекорд", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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За якої умови Угорщина може підтримати санкції проти російського зерна
Співрозмовник зазначив, що Угорщина не підтримує політику санкцій ЄС, однак робить власні розрахунки на основі національних інтересів країни.
На питання чи підпадає російське зерно під національні інтереси Будапешту, дипломат відповів, що все залежить від того, як Єврокомісія сформує документ.
Зараз найбільша проблема для Угорщини це українське зерно. Чесно кажучи, угорських фермерів найбільше хвилює не російська агропродукція, а українська,
– заявив дипломат.
Перед цим Угорщина заявила, що проти використання заморожених активів Росії на зброю Україні. Політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан сказав, що Угорщина не надає Києву військову допомогу, адже це є "червоними лініями".
Але якщо кошти будуть йти на іншу сферу і це не суперечить основним угорським інтересам, то ми готові до переговорів,
– запевнив Балаш Орбан.
Єврокомісія запропонувала 90% від доходів від заморожених активів Росії витрачати на закупівлю військової техніки, ще 10% – на відбудову України.
В Брюсселі відбувається саміт ЄС
- У Брюсселі 21 – 22 березня відбувається дводенний саміт лідерів Європейського Союзу. Вони планують обговорити використання доходів з російських активів. Адже в ЄС перебуває орієнтовно 210 мільярдів євро заблокованих доходів.
- Журналістка 24 Каналу з Брюсселя Софія Назаренко повідомляла, що однією з головних тем саміту 21 березня було зміцнення Європейської оборонної промисловості.
- На саміті ЄС виступив Володимир Зеленський. Він заявив, що Україні потрібні засоби ППО, боєприпаси. Він сказав, що Європі потрібна справжня оборонна самодостатність.
- Президент сказав, що не справедливо, коли доступ Росії до європейського аграрного ринку поки що необмежений. Натомість українське зерно викидають на дороги чи залізничні колії, російські продукти все одно везуть до Європи, а також товари з підконтрольної Путіну Білорусі.
- Перед самітом голова Європейської ради Шарль Мішель закликав перевести економіку Євросоюзу на "військові рейки". Він пояснював, що настав час вжити радикальних і конкретних кроків, щоб бути готовими до оборони та поставити економіку ЄС на "військові рейки". Тобто більше витрачати та більше купувати разом, а отже, більш ефективно.