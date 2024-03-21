Адже саме 21 березня друга річниця звільнення Київської області. Тож перед цим президент ушанував пам'ять українських бійців, полеглих у битві за Мощун, пише 24 Канал.
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Що сказав Зеленський у зверненні на саміті ЄС
Саме в ці дні два роки тому російське військо було зупинено під нашою столицею. Тоді українці довели, що російські поразки – це не фантастика, а проста реальність, якої можна досягти,
– сказав Зеленський.
Президент пояснив, що зараз