Адже саме 21 березня друга річниця звільнення Київської області. Тож перед цим президент ушанував пам'ять українських бійців, полеглих у битві за Мощун, пише 24 Канал.

Дивіться також "Не йти і вмирати за Донбас": Боррель переконаний, що Європа все ще може уникнути війни з Росією

Що сказав Зеленський у зверненні на саміті ЄС

Саме в ці дні два роки тому російське військо було зупинено під нашою столицею. Тоді українці довели, що російські поразки – це не фантастика, а проста реальність, якої можна досягти,

– сказав Зеленський.

Президент пояснив, що зараз