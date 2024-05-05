Нова доплата до пенсій: у 9 областях України запроваджено додаткові виплати

Деякі пенсіонери можуть очікувати на додаткові виплати до пенсій у травні та червні. Для того, щоб отримати доплату до пенсії, потрібно відповідати певним критеріям.

Хто та де зможе отримати надбавку

Додаткові виплати будуть надані лише тим пенсіонерам, які не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, а також виплати для ВПО з 1 березня 2023 року.

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Водночас пенсіонерам з низькими пенсійними виплатами також може бути надана така допомога, оскільки вона складає різницю між сумою в 3 250 гривень та розміром пенсії, що надається особі.

Для отримання такої надбавки пенсіонерам, включно з-поміж ВПО, потрібно проживати на території активних або потенційних зон бойових дій в одній із 9 областей України.

Відтак, мова йде про 9 областей України:

Дніпропетровську;

Донецьку;

Запорізьку;

Луганську;

Миколаївську;

Сумську;

Харківську;

Херсонську;

Чернігівську.

Як оформити доплату до пенсії

Для того, щоб отримати доплату до пенсії, звертатися нікуди не потрібно. Доплату до пенсії буде нараховано автоматично, відповідно до даних, які наявних у системі Пенсійного фонду України. Однак, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одному з критеріїв, виплату додаткової допомоги припиняють.

Гроші будуть нараховані пенсіонерам у той самий спосіб, що й пенсія – на банківські картки або через відділення "Укрпошти".