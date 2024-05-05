Кто и где сможет получить надбавку

Дополнительные выплаты будут предоставлены только тем пенсионерам, которые не получали денежную помощь от международных организаций, а также выплаты для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

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В то же время пенсионерам с низкими пенсионными выплатами также может быть предоставлена такая помощь, поскольку она составляет разницу между суммой в 3 250 гривен и размером пенсии, предоставляемой лицу.

Поэтому, речь идет о 9 областях Украины:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевскую;
  • Сумскую;
  • Харьковскую;
  • Херсонскую;
  • Черниговскую.

Как оформить доплату к пенсии

Для того чтобы получить доплату к пенсии, обращаться никуда не нужно. Доплата к пенсии будет начислена автоматически, соответствии с данными, имеющихся в системе Пенсионного фонда Украины. Однако, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из критериев, выплату дополнительной помощи прекращают.