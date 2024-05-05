Хто та де зможе отримати надбавку

Додаткові виплати будуть надані лише тим пенсіонерам, які не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, а також виплати для ВПО з 1 березня 2023 року.

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Водночас пенсіонерам з низькими пенсійними виплатами також може бути надана така допомога, оскільки вона складає різницю між сумою в 3 250 гривень та розміром пенсії, що надається особі.

Важливо! Для отримання такої надбавки пенсіонерам, включно з-поміж ВПО, потрібно проживати на території активних або потенційних зон бойових дій в одній із 9 областей України.

Відтак, мова йде про 9 областей України:

Дніпропетровську;

Донецьку;

Запорізьку;

Луганську;

Миколаївську;

Сумську;

Харківську;

Херсонську;

Чернігівську.

Як оформити доплату до пенсії

Для того, щоб отримати доплату до пенсії, звертатися нікуди не потрібно. Доплату до пенсії буде нараховано автоматично, відповідно до даних, які наявних у системі Пенсійного фонду України. Однак, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одному з критеріїв, виплату додаткової допомоги припиняють.

Важливо! Гроші будуть нараховані пенсіонерам у той самий спосіб, що й пенсія – на банківські картки або через відділення "Укрпошти".