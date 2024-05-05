Хто та де зможе отримати надбавку
Додаткові виплати будуть надані лише тим пенсіонерам, які не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, а також виплати для ВПО з 1 березня 2023 року.
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Водночас пенсіонерам з низькими пенсійними виплатами також може бути надана така допомога, оскільки вона складає різницю між сумою в 3 250 гривень та розміром пенсії, що надається особі.
Відтак, мова йде про 9 областей України:
- Дніпропетровську;
- Донецьку;
- Запорізьку;
- Луганську;
- Миколаївську;
- Сумську;
- Харківську;
- Херсонську;
- Чернігівську.
Як оформити доплату до пенсії
Для того, щоб отримати доплату до пенсії, звертатися нікуди не потрібно. Доплату до пенсії буде нараховано автоматично, відповідно до даних, які наявних у системі Пенсійного фонду України. Однак, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одному з критеріїв, виплату додаткової допомоги припиняють.