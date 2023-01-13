Додаткові виплати пенсіонерам у 2023 році: хто може розраховувати на надбавки

Пенсіонерам віком від 70 років будуть виплачувати додаткові грошові нарахування. Отримати надбавку до пенсії можна також маючи наднормовий стаж, або утримуючи дітей до 18 років.

Доплата за вік

Згідно з постановою Кабміну № 849, пенсіонери від 70 років мають право на додаткові виплати до пенсії. Розмір виплат коливатиметься від 300 до майже 600 гривень на місяць й був нещодавно проіндексований.

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Особи, які досягли 80-річного віку та більше , можуть розраховувати на щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 579 гривень.

, можуть розраховувати на щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 579 гривень. Пенсіонери, яким виповнилося від 75 до 80 років – надбавку до 456 гривень на місяць.

– надбавку до 456 гривень на місяць. Пенсіонери 70-річного віку отримують 300 гривень доплати, ця сума індексуватиметься у 2023 році.

Додаткові нарахування за понаднормовий стаж

Якщо у вас є понаднормовий стаж, то ви можете розраховувати додатково на 1% від пенсії за кожен повний рік роботи. Понаднормовим стажем для тих хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2022 року вважається понад 20 років для жінок та 25 для чоловіків.

Для тих, хто вийшов на пенсію після 2011 року, наднормативним вважається стаж понад 30 років для жінок та 35 для чоловіків.

Надбавка за утримання дітей

Пенсіонери, які мають понад 35 років наднормативного стажу, можуть отримувати 35% доплати. Цей відсоток вираховується не від усієї суми пенсії, а максимум від прожиткового мінімуму (2 093 гривень).

Також окрім вище згаданих надбавок до пенсії можна ще розраховувати на доплату за утримання дитини до 18 років. Однак за умови, що пенсіонер не працює. Розмір доплати складає 150 гривень й триватиме до досягнення дитиною повноліття, тобто 18 років.

Щоб отримати таку надбавку, необхідно звернутися із заявою до ПФУ за місцем отримання пенсії та надати такі документи: