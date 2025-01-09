Пенсійні виплати: хто з українців може отримати додаткові 700 гривень

Українці, які мають великий понаднормовий страховий стаж, можуть отримати додаткові виплати до пенсії. Однак щороку будуть змінювати вимоги до кількості років, які потрібні для отримання пенсії за віком.

У якому віці українці можуть почати отримувати пенсії

Зокрема зміни відбулися й 1 січня 2025 року, повідомляє 24 канал з посиланням на статтю 28 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Так у поточному році вимоги мають такий вигляд:

вихід на пенсію в 60 років — за наявності 32 років страхового стажу;

вихід у 63 роки — за наявності 22 років страхового стажу;

вихід на заслужений відпочинок у 65 років — за наявності 15 років страхового стажу.

Що робити, коли страхового стажу занадто багато

Також в Україні існують ситуації, коли у пенсіонерів страхового стажу більше, ніж потрібно. Тому тоді держава виплачує їм додаткові надбавки до пенсії.

Так до жовтня 2011 року чоловічий понаднормовий зазвичай стаж рахують після 25 років стажу. Жіночий — після 20 років.

Важливо! Однак після жовтня 2011 року для чоловіків рахують після 35 років стажу, для жінок — після 30 років.

Як відбувається розрахунок

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму в Україні залишиться на рівні 2,36 тисячі гривень. Тому літнім людям нададуть 708 гривень до надбавки, якщо вони:

мають 30 років понаднормового стажу: отримують пенсійну виплату, що перевищує мінімальну.

Таким чином, нарахують по 23,61 гривні за кожен рік надстажу.

Зверніть увагу! Для працюючих пенсіонерів під час розрахунку беруть розмір прожиткового мінімуму, встановлений на час виходу на заслужений відпочинок. Його почнуть враховувати тільки після звільнення.