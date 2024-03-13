Хто при виході на пенсію може отримати 3 додаткових роки стажу

У 2024 році деякі жінки та чоловіки при виході на пенсію зможуть отримати 3 додаткових роки страхового стажу. Мовиться про людей, які мають сімейні обставини.

Хто може отримати додатковий стаж

У 2024 році матері або батьки, які протягом трьох років перебували у декретній відпустці, додадуть цей час до загального страхового стажу.

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З 2004 року період декрету зараховують до стажу одному із батьків, лише, якщо вони отримували державну допомогу протягом цих трьох років. Дуже важливо аби особа справді не працювала протягом декрету на жодній роботі.

Якщо декрет не врахували до загального страхового стажу, слід подати документи до ПФУ та оформити ці роки, самостійно.

Які документи потрібні

витяг із трудової книжки, дані про відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки);

свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть.

У стаж також можуть зарахувати період догляду за дитиною до 12 років, якщо вона постраждала від аварії на ЧАЕС. Тоді потрібні такі документи:

свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть;

посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок ЧАЕС;

підтвердження того, що один із батьків не працював до досягнення дитиною 12-річного віку;

заяву про те, що мати/батько не користувалися чорнобильською пільгою за пунктом 13 ст. 30 закону про соцзахист українців, які постраждали через ЧАЕС.

В Україні є можливість вийти у декрет на 6 років у зв'язку зі станом здоров'я дитини. Проте варто пам'ятати, що вона не зараховується до загального страхового стажу.