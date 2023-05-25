Доходи банків зросли майже на 55%: в чому причина

Після оподаткування платоспроможних банків за січень-квітень, чистий прибуток виявився майже на 55% більшим за той самий квартал 2022 року. Того року більшість фінансових установ працювали збитково.

Чому прибуток банків зріс

За даними НБУ, чистий прибуток від банків за перших чотири місяці 2023 року становив 43,9 мільярда гривень, в той час, як за цей же період минулого року банки принесли збитки – 7,4 мільярда гривень.

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Доходи банків за І квартал 2023 року зросли на 53,9% до 136,3 мільярда гривень, тоді як витрати знизилися на 3,8% до 92,3 мільярда гривень.

Нагадаємо! Платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,7 мільярда гривень прибутку після оподаткування.

Основною причиною зростання резервів стало скорочення відрахувань резервів до 3,35 мільярда гривень.

Українці почали забирати валюту з депозитів

Кошти населення в іноземній валюті у банках, зросли на 4,3%, що стимулювало активне зростання строкових вкладів – на 13%, за перший квартал 2023 року.

що стимулювало активне зростання строкових вкладів – на 13%, за перший квартал 2023 року. У перші два місяці 2023 року спостерігалося активне нарощування коштів у банках, після чого темпи почали сповільнюватися та у квітні взагалі пішли на спад.

Тож тепер населення купує валюту у банках за близьким до офіційного курсом 36,6 гривні. Проте у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень й ці угоди стали нецікавими.

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