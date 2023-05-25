Чому прибуток банків зріс
За даними НБУ, чистий прибуток від банків за перших чотири місяці 2023 року становив 43,9 мільярда гривень, в той час, як за цей же період минулого року банки принесли збитки – 7,4 мільярда гривень.
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Доходи банків за І квартал 2023 року зросли на 53,9% до 136,3 мільярда гривень, тоді як витрати знизилися на 3,8% до 92,3 мільярда гривень.
Основною причиною зростання резервів стало скорочення відрахувань резервів до 3,35 мільярда гривень.
Українці почали забирати валюту з депозитів
- Кошти населення в іноземній валюті у банках, зросли на 4,3%, що стимулювало активне зростання строкових вкладів – на 13%, за перший квартал 2023 року.
- У перші два місяці 2023 року спостерігалося активне нарощування коштів у банках, після чого темпи почали сповільнюватися та у квітні взагалі пішли на спад.
- Тож тепер населення купує валюту у банках за близьким до офіційного курсом 36,6 гривні. Проте у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень й ці угоди стали нецікавими.