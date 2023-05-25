Почему прибыль банков выросла
По данным НБУ, чистая прибыль от банков за первые четыре месяца 2023 года составляла 43,9 миллиарда гривен, в то время как за этот же период прошлого года банки принесли убытки – 7,4 миллиарда гривен.
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Доходы банков за I квартал 2023 г. выросли на 53,9% до 136,3 миллиарда гривен, в то время как расходы снизились на 3,8% до 92,3 миллиарда гривен.
Основной причиной роста резервов стало сокращение отчислений резервов до 3,35 миллиарда гривен.
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- Средства населения в иностранной валюте в банках, выросли на 4,3%, что стимулировало активный рост срочных вкладов – на 13% за первый квартал 2023 года.
- В первые два месяца 2023 наблюдалось активное наращивание средств в банках, после чего темпы начали замедляться и в апреле вообще пошли на спад.
- Теперь население покупает валюту в банках по близкому официальному курсу 36,6 гривны. Однако в апреле на наличном рынке курс упал до 38 гривен, и эти сделки стали неинтересными.