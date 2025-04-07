Доходи найбільших айті-компаній в Україні: як вони змінилися за рік

Сукупний дохід кращих ІТ-компаній склав 56,48 мільярда гривень. Зокрема трійка лідерів у цьому списку належать американським компаніям.

Що відомо про найкращу айті-компанію України

З них перше місце отримала Глобаллоджик Україна, пише 24 Канал з посиланням на дані Опендатабота.

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Компанія Глобаллоджик Україна (GlobalLogic) належить американській Bonus Technology INC. Дохід за рік змінився не суттєво – 11,66 мільярда гривень (+2%). Водночас прибуток зменшився на 28% та склав 653 мільйони гривень.

Цікаво! Зокрема компанія знаходиться в Індексі вже 3 рік, однак першу позицію зайняла вперше.

Хто посів друге та третє місце у рейтингу

Друге та третє місце поділили між собою дві компанії Epam, заснованої Аркадієм Добкіним. На них припадає третина заробітків з десятки найкращих IT-компаній.

Епам Системз (Epam) 2 роки поспіль очолювала Індекс, але наразі зайняла другу сходинку із доходом у 11,35 мільярда гривень. Це на 10% менше, ніж у 2023 році. Натомість прибуток зріс на 27% – до 1,67 мільярда гривень.

А доходи та прибутки Епам Діджитал зростають з кожним роком. Компанія стала третьою у списку лідерів із доходом 7,5 мільярда гривень (+25%) та прибутком 838 мільйона гривень (+11%).

Зверніть увагу! Ця юридична особа була заснована лише у грудні 2021 року.

Інші компанії у списку найкращих

Другий рік поспіль четверте місце посідає Люксофт солюшнс — дочірна компанія швейцарської Luxoft, заснованої Дмитром Лощининим. Її дохід впав на 7% до 5,45 мільярда гривень, а прибуток на 12% – до 263,6 мільйона гривень.

На п'ятому місці перебуває Інститут інформаційних технологій "Інтелліас" з доходом 4,06 мільярда гривень (-6%). Прибуток цієї компанії зріс на 18% та склав 300,7 мільйона гривень. "Інтелліас" належить компанії Айтіеліті Лімітед, кінцевими власниками якої є Віталій Седлер та Михайло Пузраков.

Шосте місце належить компанії Софтсерв технології (SoftServe), яку заснували львів’яни Тарас Кіцмей та Ярослав Любинець. Дохід компанії зріс у 1,6 раза за рік до 3,83 мільярда гривень, а прибуток лишився таким самим — 210 мільйона гривень.

Фінтех бенд, яка належить засновникам Монобанку Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському, втратив цьогоріч дві позиції через суттєве зменшення виторгу. Компанія опинилась на сьомому місці з доходом у розмірі 3,71 мільярда гривень. Ще помітніше скоротились прибутки – у 2,7 раза, до 1,15 мільярда гривень.

Крім того, дев’яте місце у рейтингу віддали Інфопульс Україна, яку заснували Олексій Сіговий та Андрій Анісімов. Зараз вона належить шведській компанії NUK HOLDING AB. Дохід компанії зменшився на 5% до 3,06 мільярда гривень, а прибуток зменшився на 14% і склав 332,7 мільйона гривень.

Новачки у рейтингу

У цьогорічному Індексі є й ті, хто дебютував із приголомшливими результатами. Наприклад, із доходом у 3,22 мільярда гривень та рекордним прибутком – 2,4 мільярда гривень – в Індексі з’явилась компанія Хайлоад солюшнс (екс Favbet Tech) Дмитра Матюхи, яка перебуває на восьмому місці. На компанію припадає третина від загального прибутку компаній рейтингу.

Ще один новачок замикає десятку лідерів — це Сквод Україна (SQUAD), яка створена у серпні 2022 року. Бізнес належить кіпрській компанії Сквод Ай-Ті Лімітед, власниками якої є українці Любомир Васильєв та Юрій Катков. Дохід у компаніх торік виріс у 2,8 раза за рік та склав 2,6 мільярда гривень, а прибуток — у 3,4 раза, до 80,6 мільйона гривень.

Що ще відомо про рейтинг

7 з 10 компаній Індексу знаходяться в реєстрі Дія City. Зокрема 7 компаній з топу обрали правовий режим Дія City, за винятком Епам Системз, Люксофт солюшнс та Інституту інформаційних технологій "Інтелліас".

До того ж рейтинг цього покинули:

Плейтика Україна (Playtika) — дохід зменшився на 8% порівняно з 2023 і склав 2,14 мільярда гривень;

Софтсерв Індустрія (SoftServe) — дохід зменшився більш ніж удвічі й склав 889 мільйона гривень.

Зверніть увагу! Також топ-10 покинули 2 компанії, одна з яких входила до Індексу 2 роки.