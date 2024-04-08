Зростання доходів росіян: як Росія заробляє на нафті
Джерело:Bloomberg
Москва повідомляє про зростання своїх доходів від продажу нафти. Цьому сприяє підвищення ціни на сировину.
На чому заробляє Кремль
У першому кварталі 2024 року доходи Росії через нафту зросли. Частково цьому сприяли податкові виплати.
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Російський Мінфін повідомляє, що з січня по березень 2024 року до федерального бюджету надійшло 8,7 трильйона рублів (це орієнтовно 94 мільярди доларів). Це на 53,5% ніж у цей же період 2023 року.
При цьому, з неенергетичних галузей ці надходження зросли на 43%. Значна частка з цих коштів – це плата за догляд, яку у російський бюджет сплачують іноземні компанії, що покидають російський ринок. Дохід від нафти та газу також сильно зріс, він став на 80% більшим ніж торік.
Якою була ситуація раніше
У 2023 році дохід від енергетики в Росії зменшився на 23,9%, тобто до 8,8 трильйона рублів. Однак цей результат був однаково більшим ніж у 2022 році.
Маємо розуміти, що на початку повномасштабної війни, у Росії був значний дефіцит бюджету. Це закономірно, зважаючи на значні військові витрати.Зауважте! У 2024 році Росія виділила рекордну суму на військовий сектор – 100 мільярдів доларів. Це третина від загальних витрат російського бюджету.