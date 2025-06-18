Путін стрімко втрачає гроші: експорт нафти та газу у травні обвалився

Доходи Росії від продажів викопного палива знизились до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення до України. Основним покупцем російських енергоносіїв залишається Китай.

Як зменшились доходи Росії від експорту нафти та газу

У травні 2025 року загальні надходження до бюджету Росії від експорту природного газу, нафти, нафтопродуктів та вугілля скоротились на 19% у річному порівнянні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр дослідження енергетики та чистого повітря (CREA).

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За підрахунками аналітиків, експортні доходи Росії від продажу енергоносіїв порівняно з 2022 роком впали майже вдвічі.

Морський експорт сирої нафти приносив Росії у травні 176 мільйонів євро на день – на 8% менше, ніж у квітні, і на 22% менше у річному порівнянні.

Доходи від прокачування нафти через трубопроводи складали 59 мільйонів євро у день – на 8% менше порівняно з квітнем.

Експорт газу у травні давав 101 мільйон євро на день – 51 мільйон євро за рахунок трубопроводів, 40 мільйонів євро – за рахунок СПГ.

Нафтопродукти Росія продавала у травні на рівні квітня й отримувала дохід у розмірі 101 мільйона євро щодня.

Важливо! Фізично обсяги поставки російської сирої нафти морем у травні збільшилися на 4%, однак через падіння цін на марку Urals виручка значно скоротилась.

Хто продовжує купувати російські енергоносії

Головні напрямки експорту енергоносіїв з Росії не змінилися у травні. Як і раніше, найбільше купує Китай. Експортні доходи Росії склали:

від Китаю – 5,7 мільярда євро на місяць, в основному від продажу нафти;

від Індії – 4,2 мільярда євро на місяць;

від Туреччини – 1,8 мільярда євро, переважно від експорту нафтопродуктів.

від Євросоюзу – 1 мільярд євро (70% – поставки газу і ще 30% – експорт нафти, яку транспортують в Угорщину та Словаччину трубопроводом Дружба).

Варто знати! Аналітики CREA вважають, що зниження цінової стелі на російську нафту, що транспортується морем, з 60 до 45 доларів за барель може скоротити доходи Росії ще на 27% в місяць, тобто на 2,7 мільярда євро.