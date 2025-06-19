Ціни ростуть – доходи падають: Путін втрачає гроші там, де інші заробляють

Через зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем світові ціни на нафту підскочили. Однак Росія майже не отримала вигоди від цього стрибка.

Чому доходи Росії падають, попри зростання цін

Ціни на російську нафту Urals 13 червня склала сягнули понад 60 доларів за барель і перевищили цінову стелю, встановлену країнами G7, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Війна на Близькому Сході: що буде з цінами на нафту та чим небезпечне закриття Ормузької протоки

Вартість російської нафти у доларах майже повністю відіграла втрати, які вона зазнала з початку 2025 року. Втім Росія все одно заробляє менше через зміцнення рубля.

Російські експортери отримали лише 4 957 рублів за кожен барель, проданий за кордон – майже на 30% менше, ніж на початку року.

Така ситуація ставить Росію в менш вигідне становище у порівнянні з деякими партнерами по ОПЕК+, зокрема Саудівською Аравією, чия валюта прив’язана до долара.

Важливо! Бюджет Росії приблизно на третину залежить від доходів від продажу найти й газу. А оскільки Кремль витрачає переважно в рублях, то через зміцнення національної валюти залишається з меншими грошима.

Як зміцнився російський рубль

За даними російського центробанку, від початку року рубль зміцнився майже на 23% – до 78,72 за долар, і наразі аналітики не очікують повернення до торішніх слабких позицій.

Підтримку рублю надали кілька чинників:

сподівання на потепління у відносинах між Росією та США;

історично висока ключова процентна ставка, яку встановив Банк Росії.

Усе це, за словами російського віцепрем’єра Олександрі Новака, "ускладнює життя" нафтовим компаніям Росії.

Варто знати! Через зміцнення рубля і падіння прибутковості експорту дефіцит бюджету Росії на тлі високих військових витрат може бути втричі більшим, ніж планувалося.