Чому доходи Росії падають, попри зростання цін

Ціни на російську нафту Urals 13 червня склала сягнули понад 60 доларів за барель і перевищили цінову стелю, встановлену країнами G7, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Вартість російської нафти у доларах майже повністю відіграла втрати, які вона зазнала з початку 2025 року. Втім Росія все одно заробляє менше через зміцнення рубля.

Російські експортери отримали лише 4 957 рублів за кожен барель, проданий за кордон – майже на 30% менше, ніж на початку року.

Така ситуація ставить Росію в менш вигідне становище у порівнянні з деякими партнерами по ОПЕК+, зокрема Саудівською Аравією, чия валюта прив’язана до долара.

Важливо! Бюджет Росії приблизно на третину залежить від доходів від продажу найти й газу. А оскільки Кремль витрачає переважно в рублях, то через зміцнення національної валюти залишається з меншими грошима.

Як зміцнився російський рубль

За даними російського центробанку, від початку року рубль зміцнився майже на 23% – до 78,72 за долар, і наразі аналітики не очікують повернення до торішніх слабких позицій.

Підтримку рублю надали кілька чинників:

сподівання на потепління у відносинах між Росією та США;

історично висока ключова процентна ставка, яку встановив Банк Росії.

Усе це, за словами російського віцепрем’єра Олександрі Новака, "ускладнює життя" нафтовим компаніям Росії.

Варто знати! Через зміцнення рубля і падіння прибутковості експорту дефіцит бюджету Росії на тлі високих військових витрат може бути втричі більшим, ніж планувалося.