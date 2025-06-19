Почему доходы России падают, несмотря на рост цен

Цены на российскую нефть Urals 13 июня составили достигли более 60 долларов за баррель и превысили ценовой потолок, установленную странами G7, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Стоимость российской нефти в долларах почти полностью отыграла потери, которые она понесла с начала 2025 года. Впрочем Россия все равно зарабатывает меньше из-за укрепления рубля.

Российские экспортеры получили лишь 4 957 рублей за каждый баррель, проданный за границу – почти на 30% меньше, чем в начале года.

Такая ситуация ставит Россию в менее выгодное положение по сравнению с некоторыми партнерами по ОПЕК+, в частности Саудовской Аравией, чья валюта привязана к доллару.

Важно! Бюджет России примерно на треть зависит от доходов от продажи нефти и газа. А поскольку Кремль тратит преимущественно в рублях, то из-за укрепления национальной валюты остается с меньшими деньгами.

Как укрепился российский рубль

По данным российского центробанка, с начала года рубль укрепился почти на 23% – до 78,72 за доллар, и пока аналитики не ожидают возврата к прошлогодним слабым позициям.

Поддержку рублю оказали несколько факторов:

надежды на потепление в отношениях между Россией и США;

исторически высокая ключевая процентная ставка, которую установил Банк России.

Все это, по словам российского вице-премьера Александре Новака, "усложняет жизнь" нефтяным компаниям России.

Стоит знать! Из-за укрепления рубля и падения доходности экспорта дефицит бюджета России на фоне высоких военных расходов может быть втрое больше, чем планировалось.