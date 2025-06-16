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16 червня, 15:38
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Замість контрабанди – касовий чек: що українці купують легально

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Українці легально купують більше алкоголю, тютюну та пального, що пов'язано з боротьбою проти тіньового бізнесу та посиленням контролю з боку податкової служби.

  • Офіційні виторги від продажу підакцизних товарів значно зросли протягом перших п'яти місяців року, зокрема алкоголю - на 21%.

     

Українці все частіше легально купують алкоголь, тютюн та пальне. Це пов’язане з різними факторами, зокрема з активною боротьбою проти тіньового бізнесу.

Як зростають доходи від тютюну, алкоголю та пального 

В Україні протягом першим 5 місяців року значно зросли офіційні виторги від продажу підакцизних товарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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Алкогольні напої 

  • У січні українці купили алкогольних напоїв майже на 12 мільярдів гривень, у травні – вже на 14,46 мільярда гривень (+21 %).
  • Основними причинами зростання легальних продажів стало посилення контролю з боку податкової служби та активізація ресторанного й розважального бізнесу. 

Тютюнові вироби 

  • У травні в Україні продали легально тютюнових виробів на 13,08 мільярда гривень – більше, ніж алкогольних напоїв. У січні українці витратили на цигарки 10,38 мільярда гривень.
  • Вищі продажі тютюнових виробів пов’язують з активною акцизною політикою, імпортозалежністю сировини та переходом частини українців на продукцію вищої цінової категорії.

Пальне

  • У січні в Україні продали 558,3 мільйона літрів пального, а в травні – 639,9 мільйона літрів (приріст склав +14,6 %).
  • Зростання пояснюють початком польових робіт, активізацією транспорту та логістики й збільшенням внутрішнього туризму.
  • Ціни на пальне залишаються відносно стабільними, що сприяє збільшенню продажів.

Важливо! Податкова відзначає, що в Україні все більше операцій проводять офіційно через РРО. Це говорить про те, що контроль з боку податкових органів посилюється, а легалізація роздрібного ринку поступово зростає. 