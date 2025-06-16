Замість контрабанди – касовий чек: що українці купують легально

Українці все частіше легально купують алкоголь, тютюн та пальне. Це пов’язане з різними факторами, зокрема з активною боротьбою проти тіньового бізнесу.

Як зростають доходи від тютюну, алкоголю та пального

В Україні протягом першим 5 місяців року значно зросли офіційні виторги від продажу підакцизних товарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Дивіться також Податок на тютюн у ЄС хочуть підвищити на понад 200%: як це вплине на ціни

Алкогольні напої

У січні українці купили алкогольних напоїв майже на 12 мільярдів гривень, у травні – вже на 14,46 мільярда гривень (+21 %).

Основними причинами зростання легальних продажів стало посилення контролю з боку податкової служби та активізація ресторанного й розважального бізнесу.

Тютюнові вироби

У травні в Україні продали легально тютюнових виробів на 13,08 мільярда гривень – більше, ніж алкогольних напоїв. У січні українці витратили на цигарки 10,38 мільярда гривень.

Вищі продажі тютюнових виробів пов’язують з активною акцизною політикою, імпортозалежністю сировини та переходом частини українців на продукцію вищої цінової категорії.

Пальне

У січні в Україні продали 558,3 мільйона літрів пального, а в травні – 639,9 мільйона літрів (приріст склав +14,6 %).

Зростання пояснюють початком польових робіт, активізацією транспорту та логістики й збільшенням внутрішнього туризму.

Ціни на пальне залишаються відносно стабільними, що сприяє збільшенню продажів.

Важливо! Податкова відзначає, що в Україні все більше операцій проводять офіційно через РРО. Це говорить про те, що контроль з боку податкових органів посилюється, а легалізація роздрібного ринку поступово зростає.