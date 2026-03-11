Доки Угорщина блокує кредит: скільки зможе "протриматися" Україна без грошей

Військова "фінансова подушка" України виявилася менш виснаженою, ніж цього раніше побоювалися політики. Це означає, що країна зможе протриматися щонайменше до початку травня.

На який термін Україні вистачить коштів?

Раніше існували побоювання, що Україна, яка цьогоріч має бюджетний дефіцит щонайменше 50 мільярдів доларів, почне відчувати нестачу коштів уже наприкінці березня, про що пише POLITICO.

Однак, тепер обставини змінилися – після того, як Міжнародний валютний фонд минулого місяця схвалив кредит для країни на 8,1 мільярда доларів, одразу виділивши 1,5 мільярда доларів. Зокрема лідери Євросоюзу у середині грудня погодили пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро, щоб допомогти фінансувати її оборону від сил російської армії.

Однак представник Угорщини – Віктор Орбан – нещодавно заблокував ініціативу ЄС по допомозі для України, звинувативши Київ в навмисному затягуванні ремонту пошкодженого нафтопроводу "Дружба" нібито з політичних причин – щоб вплинути на важливі вибори, які можуть усунути чинного прем’єр-міністра.

Київ відкинув ці звинувачення, заявивши, що трубопровід надто пошкоджений, щоб транспортувати життєво необхідні постачання російської нафти до Угорщини після атаки безпілотника наприкінці січня.

Наразі чиновники Європейського Союзу намагаються розблокувати політичний глухий кут напередодні саміту лідерів ЄС наступного тижня,

– йдеться у матеріалі.

Водночас додаткова фінансова "подушка" дає ЄС більше часу, щоб подолати загрозу вето з боку Угорщини – після угорських виборів наступного місяця.

Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен у вівторок повідомив колегам, що його уряд передбачив можливість щороку надавати Києву 3,5 мільярда євро двосторонньої підтримки до 2029 року.

Зауважте! Європейський Союз планує надати Україні 30 мільярдів євро замість 90, про що пишуть ЗМІ. Таким чином прагнуть обійти вето Угорщини та Словаччини.

Що ще слід знати про кредит для України?