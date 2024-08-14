Шеринг цифрових документів: відтепер до Пенсійного фонду можна ходити без паспорта
Джерело:ПФУ
Пенсійний фонд України та Міністерство цифрової трансформації України розширили функціонал мобільного застосунку Дія, що дозволяє використовувати документи в ще більшій кількості ситуацій.
Нові цифрові документи для ПФУ
Відтепер, завдяки можливості наявності свідоцтва про народження та податкового номера в Дії, для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України не потрібно приносити з собою ці документи.
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Раніше впроваджений механізм використання документів з ресурсу Мінцифри тепер доповнено електронними копіями, які є аналогами паперових документів, такими як свідоцтво про народження та реєстраційний номер платника податків (РНОКПП).Цікаво! Пенсійний фонд України разом із Міністерством цифрової трансформації продовжать розширювати перелік документів у застосунку Дія, доступних для використання в обміні.
Шеринг цифрових документів може бути корисний у таких ситуаціях:
- Призначення чи перерахунок пенсій, субсидій, пільг та страхових виплат.
- Отримання соціальних послуг.
- Вирішення питань, що стосуються виплати призначених коштів, включаючи зміну способу виплати, банківських реквізитів, переведення пенсійних виплат на нове місце проживання або поновлення пенсії.
- Виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб.
- Оформлення та отримання пенсійного посвідчення.
- Отримання довідок (ОК-5, ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності та інших документів.
- Оформлення допомоги на поховання.