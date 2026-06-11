Це не лише трудова: які документи слід оцифрувати для отримання пенсії

Важливість оцифрування трудової книжки активно обгорювали останніми тижнями. Однак річ у тім, що важливо перевести в "електронний формат" не тільки трудову.

Які документи потрібно оцифрувати для отримання пенсії

Про це детально розказали у Пенсійному фонді України.

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Що важливо знати першочергово? Право на пенсію визначає страховий стаж, який був набутий людиною. Стаж після 1 січня 2004 року (тобто після набрання чинності Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Основним документом, який підтверджує стаж до 1 січня 2004 року, є трудова книжка. Водночас до електронної трудової книжки можна додати всі документи, які підтверджують страховий стаж до 1 січня 2004 року.

Зокрема, до цього списку входять:

документи про здобуття освіти (за денною формою) та додатки до них;

військовий квиток (усі сторінки з відмітками про призов, проходження служби та звільнення);

свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують зміну прізвища (якщо у записах трудової або інших документах вказано інше прізвище);

довідки про пільговий стаж тощо.

Якщо трудову книжку було втрачено, то для підтвердження стажу можуть подавати й інші документи. Наприклад, виписки або довідки, які складені, зокрема, на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій.

Також це можуть бути особові рахунки та відомості на видачу зарплати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Зверніть увагу! Членські квитки профспілок враховуються саме за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

Що ще відомо про трудову книжку

Мета оцифрування трудової полягає у тому, щоб зробити процес взаємодії громадян із соціальними службами максимально комфортним. Тобто у майбутньому законна пенсія за віком повинна призначатися автоматично – без потреби особисто відвідувати установи чи збирати паперові довідки.

Водночас оцифрувати трудову книжку слід було до 10 червня. Однак жодних штрафних санкцій за не оцифровану трудову не передбачено.