Коли кінцевий термін подачі документів на субсидію

Українці, які не можуть самостійно сплачувати за свої комунальні послуги отримують субсидію від держави. Існує кінцевий термін подачі документів на виплати.

Подача документів на субсидію

Подати документи на субсидію на опалювальний сезон 2024-2025 можна до 30 листопада. У такому випадку виплати нарахують заднім числом за 1 жовтня.

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Якщо ж подати документи подати до 1 грудня, виплати розпочнуться з місяця звернення.

Подати документи можна як через ЦНАП, ПФУ, так і онлайн.

Нагадаємо! З 2023 року працює спрощений формат подачі заявок. Можна подати спрощений документ, де вказані члени родини, а всю іншу інформацію збере ПФУ.

Проте всі, хто досі мають борги по ЖКП можуть лишитися без виплат. Щоб цього не сталося, треба сплатити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію з постачальниками послуг.