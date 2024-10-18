Подача документов на субсидию

Подать документы на субсидию на отопительный сезон 2024-2025 можно до 30 ноября. В таком случае выплаты начислят задним числом за 1 октября.

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Если же подать документы подать до 1 декабря, выплаты начнутся с месяца обращения.

Подать документы можно как через ЦНАП, ПФУ, так и онлайн.

Напомним! С 2023 года работает упрощенный формат подачи заявок. Можно подать упрощенный документ, где указаны члены семьи, а всю остальную информацию соберет ПФУ.

Однако все, кто до сих пор имеют долги по ЖКУ могут остаться без выплат. Чтобы этого не произошло, надо оплатить задолженность или заключить договор о реструктуризации с поставщиками услуг.