Подача документів на субсидію

Подати документи на субсидію на опалювальний сезон 2024-2025 можна до 30 листопада. У такому випадку виплати нарахують заднім числом за 1 жовтня.

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Якщо ж подати документи подати до 1 грудня, виплати розпочнуться з місяця звернення.

Подати документи можна як через ЦНАП, ПФУ, так і онлайн.

Нагадаємо! З 2023 року працює спрощений формат подачі заявок. Можна подати спрощений документ, де вказані члени родини, а всю іншу інформацію збере ПФУ.

Проте всі, хто досі мають борги по ЖКП можуть лишитися без виплат. Щоб цього не сталося, треба сплатити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію з постачальниками послуг.