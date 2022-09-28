Долар росте не через мобілізацію в росії: в чому справжня причина

І хоч долар дешевшає зараз, проте він ще й далі залишається більшим за євро. Чи справді на долар повпливали останні рішення росії, читайте у тексті.

Невже мобілізація в росії провокує доларові коливання в Україні

Борис Кушнірук, економічний експерт, у коментарі 24 каналу розповідає, що девальваційний стрибок долара не пов'язаний з фактором старту мобілізації в росії.

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Борис Кушнірук Економічний експерт Треба комплексно поглянути на проблему. Вона не є одношаровою. Є декілька факторів, які визначають ситуацію. Мобілізація в росії стартувала пізніше, ніж почалось стрімке ослаблення готівкового курсу гривні, яке ми спостерігали останніми днями. Так, психологічний фактор може впливати на динаміку готівкового курсу гривні. Але я думаю, що не цього разу.

Як був влаштований валютний ринок

До початку повномасштабної агресії з боку росії в Україні був міжбанківський курс валют, і готівковий. Проте, готівковий був сильно прив’язаний до міжбанківського.

Відповідно, банки мали можливість купити валюту на міжбанку, обміняти її на готівкову валюту і через обмінні пункти продавати. Таким чином готівковий курс був прив’язаний до безготівкового. Співвідношення об’ємів готівкового і безготівкового ринків валюти було 1:10, тобто безготівковий ринок був у 10 разів більший. Відповідно, не було проблем підтримувати стабільний курс гривні.

Ситуація змінилась з початком повномасштабної війни: є фіксований Нацбанком міжбанківський курс, і є готівковий курс, що "живе своїм життям".

У НБУ немає достатніх резервів для підкріплення готівкового ринку. Готівковий же ринок фактично забезпечує валютою сам себе – те, що банки купують у населення, населенню ж і продають. Це провокує можливості для тиску на валютний ринок,

– додає Борис Кушнірук.

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За скільки можна купити валюту сьогодні

За даними "Мінфіну", 28 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,30 гривень за долар при купівлі (-20 копійок проти 27 вересня). Тоді як продають її за 42,20 гривні за долар (-30 копійок).

Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 39,50 гривень (-50 копійок), а продають в середньому за 40,65 гривні за євро (-45 копійок).

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