Неужели мобилизация в россии провоцирует долларовые колебания в Украине

Борис Кушнирук, экономический эксперт, в комментарии 24 каналу рассказывает, что девальвационный скачок доллара не связан с фактором старта мобилизации в россии.

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Борис Кушнирук Экономический эксперт Нужно комплексно взглянуть на проблему. Она не является однослойной. Есть несколько факторов, определяющих ситуацию. Мобилизация в россии стартовала позже, чем началось стремительное ослабление наличного курса гривни, которое мы наблюдали в последние дни. Да, психологический фактор может влиять на динамику наличного курса гривны. Но я думаю, что не в этот раз.

Как был устроен валютный рынок

До начала полномасштабной агрессии со стороны россии, в Украине был межбанковский курс валют и наличный. Однако, наличный был сильно привязан к межбанковскому.

Соответственно, банки имели возможность купить валюту на межбанке, обменять ее на наличную валюту и через обменные пункты продавать. Таким образом, наличный курс был привязан к безналичному. Соотношение объемов наличного и безналичного рынков валюты было 1:10, то есть безналичный рынок был в 10 раз больше. Соответственно не было проблем поддерживать стабильный курс гривны.

Ситуация изменилась с началом полномасштабной войны: есть фиксированный Нацбанком межбанковский курс, и есть наличный курс, "живущий своей жизнью".

У НБУ нет достаточных резервов для подкрепления наличного рынка. Наличный же рынок фактически обеспечивает валютой сам себя – то, что банки покупают у населения, населению и продают. Это провоцирует возможности для давления на валютный рынок,

– добавляет Борис Кушнирук.

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За сколько можно купить валюту сегодня

По данным Минфина, 28 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,30 гривен за доллар при покупке (-20 копеек против 27 сентября). В то время как продают ее за 42,20 гривны за доллар (-30 копеек).

Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39,50 гривен (-50 копеек), а продают в среднем за 40,65 гривны за евро (-45 копеек).

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