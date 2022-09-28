Неужели мобилизация в россии провоцирует долларовые колебания в Украине
Борис Кушнирук, экономический эксперт, в комментарии 24 каналу рассказывает, что девальвационный скачок доллара не связан с фактором старта мобилизации в россии.
Читайте также Это реально: как торговать криптовалютой без комиссий
Нужно комплексно взглянуть на проблему. Она не является однослойной. Есть несколько факторов, определяющих ситуацию.
Как был устроен валютный рынок
До начала полномасштабной агрессии со стороны россии, в Украине был межбанковский курс валют и наличный. Однако, наличный был сильно привязан к межбанковскому.
Соответственно, банки имели возможность купить валюту на межбанке, обменять ее на наличную валюту и через обменные пункты продавать. Таким образом, наличный курс был привязан к безналичному. Соотношение объемов наличного и безналичного рынков валюты было 1:10, то есть безналичный рынок был в 10 раз больше. Соответственно не было проблем поддерживать стабильный курс гривны.
Ситуация изменилась с началом полномасштабной войны: есть фиксированный Нацбанком межбанковский курс, и есть наличный курс, "живущий своей жизнью".
У НБУ нет достаточных резервов для подкрепления наличного рынка. Наличный же рынок фактически обеспечивает валютой сам себя – то, что банки покупают у населения, населению и продают. Это провоцирует возможности для давления на валютный рынок,
– добавляет Борис Кушнирук.
Как повлияет на курс доллара в Украине повышение ставки Федеральной резервной системой США
За сколько можно купить валюту сегодня
- По данным Минфина, 28 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,30 гривен за доллар при покупке (-20 копеек против 27 сентября). В то время как продают ее за 42,20 гривны за доллар (-30 копеек).
- Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39,50 гривен (-50 копеек), а продают в среднем за 40,65 гривны за евро (-45 копеек).