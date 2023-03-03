З 45 до 40 гривень: що буде з офіційним курсом долара у 2023 році

Долар впродовж декількох місяців дивує. Зараз курс опустився нижче психологічної позначки у 39 гривень. Цікаво, що раніше аналітики прогнозували, що наприкінці 2023 року долар сягатиме аж 45 гривень. Однак прогнози щодо курсу зараз змінилися.

Як змінилися прогнози

За даними фінансової групи ICU, до кінця 2023 року офіційний курс сягне 40 гривень за долар. Відомо, що впродовж лютого гривня стосовно долара та євро продовжувала зміцнюватися. Зараз в обмінниках та банках долар не перевищує 39 гривень.

Актуально Чи впадуть долар і євро ще більше наступного тижня

Найімовірніше зниження відбулося через те, що:

В Україну надходять великі обсяги фінансової міжнародної допомоги та кредити.

Тиск на економіку знизиться навесні, після масових ракетних обстрілів по енергосистемі України. Вже зараз ситуація зі світлом помітно покращилася. Стабілізаційні та аварійні вимкнення не застосовували вже понад два тижні.

Аналітики ICU повідомляють й про те, що українцям не слід хвилюватися про підвищення тарифів. Якщо ж ціни таки підуть вгору, то не суттєво. Крім того, сподіватися на підвищення заробітних плат не варто.

На якому рівні закладений долар у бюджеті

За прогнозами НБУ, бізнес очікує, що середньорічний курс становитиме 42,59 гривні. Водночас у бюджеті на 2023 рік курс закладений на рівні 45,8 гривні на кінець цього року, хоч очікуваний середньорічний курс становить 42,2 гривні.

що влада зазвичай закладає у бюджет доволі песимістичний прогноз. Тож цифри насправді можуть відрізнятися.

До прикладу, у 2020 році курс був закладений на рівні 27, 5 гривні. А у березні того ж року фактично коштував 24, 5 гривні.

Курс долара станом на 3 березня

Нагадуємо, що 28 лютого курс долара різко знизився. Зараз він надалі продовжує падати.