Как изменились прогнозы

По данным финансовой группы ICU, до конца 2023 года официальный курс достигнет 40 гривен за доллар. Известно, что в течение февраля гривна по отношению к доллару и евро продолжала укрепляться. Сейчас в обменниках и банках доллар не превышает 39 гривен.

Актуально Упадут ли доллар и евро еще больше на следующей неделе

Вероятнее всего снижение произошло из-за того, что:

В Украину приходят большие объемы финансовой международной помощи и кредиты.

Давление на экономику снизится весной после массовых ракетных обстрелов по энергосистеме Украины. Уже сейчас ситуация со светом заметно улучшилась. Стабилизационные и аварийные отключения не применяли уже более двух недель.

Аналитики ICU сообщают и о том, что украинцам не следует беспокоиться о повышении тарифов. Если же цены пойдут вверх, то не существенно. Кроме того, надеяться на повышение зарплат не стоит.

На каком уровне заложен доллар в бюджете

По прогнозам НБУ, бизнес ожидает, что среднегодовой курс будет составлять 42,59 гривны. В то же время, в бюджете на 2023 год курс заложен на уровне 45,8 гривны на конец этого года, хотя ожидаемый среднегодовой курс составляет 42,2 гривны.

Следует помнить, что власть обычно закладывает в бюджет пессимистический прогноз. Так что цифры на самом деле могут отличаться.

К примеру, в 2020 году курс был заложен на уровне 27,5 гривны. А в марте того же года практически стоил 24,5 гривны.

Курс доллара по состоянию на 3 марта

Напомним, что 28 февраля курс доллара резко снизился. Сейчас он продолжает падать.