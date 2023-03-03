Ситуация на наличном рынке

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, отметил, что за последние 10 – 14 дней на наличном рынке наблюдались почти ежедневные курсовые колебания, прежде всего в обменных пунктах.

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Он подчеркивает, что они были умеренные – 0,1 – 0,3 гривны за 1 доллар и 0,3 – 0,5 гривны за 1 евро, так что глобально на рынок не повлияли.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Следует отметить, что в течение февраля гривна по отношению к доллару и евро продолжала укрепляться. Однако это не стоит оценивать только с позиции понижения курса покупки. Самым главным индикатором укрепления гривни и стабильности на рынке является разница между курсом покупки и продажи в обменных пунктах..

Банкир объясняет, что при нормальных экономических условиях разница между покупкой и продажей не превышает 0,1 – 0,2 гривны за доллар и около 0,3 грн. за евро.

разница между покупкой и продажей не превышает 0,1 – 0,2 гривны за доллар и около 0,3 грн. за евро. Во время войны нормальной (или скорее адекватной) следует считать разницу в 0,1 – 0,4 гривны за доллар за доллар и около 0,5 – 0,6 гривны за евро.

А на прошлой неделе в обменных пунктах средняя разница между курсами не превышала 0,2 гривны за доллар и около 0,3 гривны за евро, то есть была почти оптимальной для стран со стабильной экономикой. Именно поэтому, несмотря на "ускоренный пульс" рынка из-за ежедневных колебаний наличного курса, негативных явлений на рынке не наблюдалось и вряд ли будет наблюдаться в дальнейшем,

– отмечает Марченко.

Наличный курс в конце недели

Сегодня, 3 марта, наличный курс вернулся к росту, о чем в начале недели предупреждали банкиры. Поскольку за этой волной обычно следует волна ослабления гривны. Вместе с тем, банкирша Анна Золотько подчеркивала, что волна ослабления будет менее мощной.

Наличный курс доллара

Доллар в банках можно продать в среднем за 38,50 гривны (+10 копеек), а купить за 39,30 гривны (+10 копеек).

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,83 гривны (-2 копейки), а продажа – 39 гривен (без изменений).

Наличный курс евро

Евро банки покупают за 40,50 грн (+20 копеек), а продают в среднем за 41,35 грн (без изменений).

Евро покупают по 40,85 гривны (-7 копеек), а продают по 41,15 гривны (-4 копейки).

Другие страны помогают укрепляться гривне

Герман Марченко отмечает, что один из главных факторов, стабилизирующих экономику страны и положительно влияющих на рынок валют — это принятое решение о предоставлении Украине до конца 2023 года дополнительных 39 миллиардов долларов от стран G7.

Учитывая озвученную правительством информацию, что Украина требует ежемесячно более 4 миллиардов долларов, есть надежды, что такая сумма будет ощутимо способствовать балансу госбюджета. А если в эти средства добавить предусмотренную на 2023 год помощь от ЕС в размере 18 миллиардов евро и другие мощные финансовые "донаты" от США (ежемесячно около 1 миллиарда долларов), то есть надежда, что сейчас формируется основа для экономического прогресса Украины не только в текущем, но и в следующем году,

– объясняет банкир.

Каким будет курс валют на следующей неделе

С 6 по 12 марта на валютном рынке сохранятся устоявшиеся тренды, а допустимый размер курсового колебания составит:

доллар – от 38 до 39,5 гривны за доллар;

евро – от 40 до 41 гривны за евро.

Марченко объясняет, что нужно понимать, указанные пределы, учитывая экономическую конъюнктуру, — это предельные показатели на ближайшее время (ориентировочно на 1 – 1,5 недели). На примере последних 2 недель предполагаем, что скоро курсовые изменения возможны именно в таком "коридоре".

Ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет достаточно стабильной, ведь курсовые границы вряд ли претерпят существенные изменения, а ситуативные колебания могут происходить в рамках 38 – 39,5 гривны за доллар и 40 – 41 гривны за евро,

– прогнозирует банкир.

Напомним! Ранее Дилер Департамента глобальных рынков ОТП Банка Андрей Куренный заметил, в комментарии 24 Каналу, что пока мы не видим сценария, при котором наличный курс максимально приблизится к официальному, но уже сегодня были торги на уровне 38,50 гривны за доллар.