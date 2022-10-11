Найважливіша цифра 2023 року: яким буде курс долара

Кабмін у прогнозі бюджету на 2023 рік закладає 50 гривень за долар до кінця року. Чого чекати від курсу та чому Кабмін страхується, читайте у матеріалі.

Які очікування від долара у наступному році

Загалом курс долара є певним індикатором успішної економіки країни. Як розповів 24 каналу Роман Шеремета, український науковець та економіст, курс у 50 гривень – ціль на перспективу.

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Роман Шеремета Український науковець та економіст Якби заклали курс, скажімо, в 40 чи 42 гривні, а він би потім пішов вверх, то тоді була б проблема. Фактично, Кабмін страхується. Якщо речі будуть йти так само як вони йдуть зараз, то я не бачу причин для гривні девальвуватися більше, ніж вона вже девальвувалася.

Чимало буде залежати й від наступу української армії. Адже курс долара буде сильно прив'язаний до війни.

Що варто робити українцям, аби підтримати економіку

Експерт радить насамперед підтримувати ЗСУ та армію так, як тільки можливо.

На найближче майбутнє всім потрібно зрозуміти – рівень життя піде вниз, отож, не треба купувати ті речі, без яких ми в принципі можемо обійтися, а ці гроші натомість використати на підтримку Збройних Сил,

– додає Шеремета.

Головне зараз це:

донати і підтримка;

волонтерство;

бути активним у соцмережах через лінкедін, твіттер, інстаграм, фейсбук. Використовувати англійську мову, щоб нас почув світ.

інвестувати в майбутнє України.

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Курс долара на сьогодні

Курс долара продовжує коливатися, і за добу він різко змінився. Найсуттєвіше – в обмінниках.

Готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,44 гривні за долар при купівлі (-6 копійок проти 10 жовтня), а продають – за 41,35 гривні за долар (+20 копійок).

Курс в обмінниках України при купівлі становить в середньому 40,61 гривні (+6 копійок), продають – за 41,70 гривні (-60 копійки), за даними finance.ua.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,10 гривні (-5 копійок), а продаж – 41,60 гривні (+50 копійок).

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