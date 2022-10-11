Какие ожидания от доллара в следующем году
В общем, курс доллара является определенным индикатором успешной экономики страны. Как рассказал 24 каналу Роман Шеремета, украинский ученый и экономист, курс в 50 гривен – цель на перспективу.
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Если бы заложили курс, скажем, в 40 или 42 гривны, а он бы потом пошел вверх, тогда была бы проблема. Фактически Кабмин страхуется. Если вещи будут идти так же, как они идут сейчас, то я не вижу причин для гривни девальвироваться больше, чем она уже девальвировалась.
Многое будет зависеть и от наступления украинской армии. Ведь курс доллара будет сильно привязан к войне.
Что следует делать украинцам, чтобы поддержать экономику
Эксперт советует, прежде всего, поддерживать ВСУ и армию так, как только возможно.
На ближайшее будущее всем нужно понять – уровень жизни пойдет вниз, так что не надо покупать те вещи, без которых мы в принципе можем обойтись, а эти деньги использовать в поддержку Вооруженных Сил,
– добавляет Шеремета.
Главное сейчас это:
- донаты и поддержка;
- волонтерство;
- быть активным в соцсетях через линкедин, твиттер, инстаграмм, фейсбук. Использовать английский, чтобы нас услышал мир.
- инвестировать в будущее Украины.
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Курс доллара на сегодня
Курс доллара продолжает колебаться и за сутки он резко изменился. Самое существенное – в обменниках.
- Наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,44 гривны за доллар при покупке (-6 копеек против 10 октября), а продают – за 41,35 гривны за доллар (+20 копеек).
- Курс в обменниках Украины при покупке составляет в среднем 40,61 гривны (+6 копеек), продают – за 41,70 гривны (-60 копейки), по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,10 грн (-5 копеек), а продажа – 41,60 грн (+50 копеек).