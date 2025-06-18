Долар дорожчає, євро падає: які курси в банках та в обмінниках

Поки в банках долар подорожчав на декілька копійок, то на чорному ринку змін з ціною майже не відбулося. В обмінниках натомість спостерігався найбільший спад вартості. Євро натомість показує після суттєвого росту спад вартості.

Курс валют у банках

Станом на ранок 18 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,22 гривні (+2 копійки проти 17 червня) та продаж по 41,85 гривні (+10 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,60 гривні (-10 копійок), продаж – по 48,50 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (без змін), а продати по 41,51 гривні (-1 копійка).

(без змін), а продати (-1 копійка). Купівля євро по 48,08 гривні (-12 копійок), а продаж по 48,28 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,83 гривні (-17 копійок), а продають по 41,60 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продають (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,73 гривні (-36 копійок), а продають по 48,56 гривні (-1 копійка).

Який курс долара прогнозують

Як розповів віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов, протягом останніх місяців валютні тренди на світових ринках змінювалися, але завдяки особливому валютному режиму в Україні не має значних провалів чи стрімкого зростання курсу долара, передає 24 Канал.

Натомість курс євро буде пропорційний світовій вартості цієї валюти,

– додає банкір.

Прогнозується, що офіційний курс долара може сягнути 43 – 44 гривень, відтак з липня до грудня курс може зрости за такими темпами на 2,5% – 5%.

Крім того, Мамедов додає, що різкі коливання ціни на ринку України виключені.

Зауважте! У проєкт бюджету на 2026 рік буде закладено усереднений курс долара, який може стати орієнтиром для валютного ринку.