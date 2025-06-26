На ринку спад: долар та євро втратили ціну в банках

В банках найсуттєвіше подешевшав долар, який втратив по 15 копійок при купівлі та продажу. Натомість на чорному ринку євро навіть трішечки виросло.

Курс валют у банках

Станом на ранок 26 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,35 гривні (-15 копійок проти 25 червня) та продаж по 41,90 гривні (-15 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,10 гривні (-5 копійок), продаж – по 48,90 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,70 гривні (-8 копійок), а продати по 41,70 гривні (-10 копійок).

(-8 копійок), а продати (-10 копійок). Купівля євро по 48,60 гривні (без змін), а продаж по 48,89 гривні (+9 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 25 червня, долари купують у середньому по: 41,02 гривні (-31 копійка), а продають по 41,85 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-31 копійка), а продають (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,30 гривні (-5 копійок), а продають по 49 гривень (+2 копійки).

Що буде з курсом у липні

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у липні чимало факторів можуть впливати на ситуацію на валютному ринку.

Йдеться як про зниження інфляції та збереження облікової ставки без змін, так і про ситуацію на Близькому Сході.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Але тут варто додати, що ціни на нафту можуть виявитися досить "масними", що так само може вплинути на співвідношення долара до євро. Разом з тим, найголовніше полягає в тому, що ані долару, ані євро не загрожує обвал чи тотальне знецінення.

Прогнозується, що липень для долара та євро буде виглядати у цифрах так: долар – 41,6 – 42,2 гривні та євро – 46,5 – 48,5 гривні.

Зверніть увагу! На український ринок валют лише частина чинників матиме вплив. Вагомим серед цих чинників стане саме воєнний, а це динаміка бойових дій, чи можливе їх призупинення, заподіяна шкода ворогом.