На ринку спад: долар та євро втратили ціну в банках
- Долар подешевшав на 15 копійок в банках при купівлі та продажу, а євро на 5 – 7 копійок.
- На чорному ринку євро зросло на 9 копійок, а долар подешевшав на 8 – 10 копійок.
В банках найсуттєвіше подешевшав долар, який втратив по 15 копійок при купівлі та продажу. Натомість на чорному ринку євро навіть трішечки виросло.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 26 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,35 гривні (-15 копійок проти 25 червня) та продаж по 41,90 гривні (-15 копійок).
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- Купівля євро проходить по 48,10 гривні (-5 копійок), продаж – по 48,90 гривні (-7 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,70 гривні (-8 копійок), а продати по 41,70 гривні (-10 копійок).
- Купівля євро по 48,60 гривні (без змін), а продаж по 48,89 гривні (+9 копійок).
Курс в обмінниках
- Станом на 25 червня, долари купують у середньому по: 41,02 гривні (-31 копійка), а продають по 41,85 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,30 гривні (-5 копійок), а продають по 49 гривень (+2 копійки).
Що буде з курсом у липні
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у липні чимало факторів можуть впливати на ситуацію на валютному ринку.
Йдеться як про зниження інфляції та збереження облікової ставки без змін, так і про ситуацію на Близькому Сході.
Але тут варто додати, що ціни на нафту можуть виявитися досить "масними", що так само може вплинути на співвідношення долара до євро. Разом з тим, найголовніше полягає в тому, що ані долару, ані євро не загрожує обвал чи тотальне знецінення.
Прогнозується, що липень для долара та євро буде виглядати у цифрах так: долар – 41,6 – 42,2 гривні та євро – 46,5 – 48,5 гривні.
Зверніть увагу! На український ринок валют лише частина чинників матиме вплив. Вагомим серед цих чинників стане саме воєнний, а це динаміка бойових дій, чи можливе їх призупинення, заподіяна шкода ворогом.