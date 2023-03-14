Долар надалі дешевшає в банках, а от в обмінниках навпаки помітно зріс
14 березня 2023, 10:16Читать новость на русском
Долар на готівковому ринку демонструє різносторонню динаміку. За добу американська валюта дещо знизилась у ціні в банках у той час, як в обмінниках та на чорному ринку навпаки помітно додала.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 14 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,17 гривні (-3 копійки порівняно із 13 березням), а купити за 38,67 гривні (-3 копійки).
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- Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 41 гривню (+18 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,30 гривні (+10 копійок), а продають – за 38,60 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,60 гривні (+13 копійок), а продаж – 41 гривня (+4 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,45 гривні (+10 копійок), а продаж – 38,55 гривні (+6 копійок).
- Євро купують по 40,76 гривні (+12 копійок), а продають за 40,99 гривні (+10 копійок).
Яким буде курс цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня учаснику готівкового ринку намагатимуться принаймні утримати готівковий курс поблизу нової рівноважної позначки. Разом з тим вона підкреслює, що загальні тенденції роблять цю задачу доволі складною.
Вартість долара на готівковому ринку продовжить тягнутися до курсу продажу американської валюти із розміщенням на тримісячному депозиті. Тож, на мою думку, протягом наступних 7 днів курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар.