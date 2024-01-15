Офіційний курс падає: на скільки подешевшала валюта

У понеділок, 15 січня, курси долара та євро від НБУ опустилися в ціні. Американська валюта втратила 16 копійок, а європейська понад 30 копійок.

Офіційний курс 15 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 15 січня сягнув 37,83 гривні за долар. Вартість впала на 16 копійок проти курсу 12 січня.

Читайте також Щоб забезпечити роботу уряду: конгрес США погодив тимчасовий бюджет

Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,38 гривні, що на 36 копійок менше, ніж було минулої п'ятниці.

Яким буде офіційний курс долара та євро 16 січня:

Долар – 37,86 гривні,

Євро – 41,47 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 15 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,20 гривні , а продаж – 38,90 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,60 гривні , а продаж – 39,05 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,80 гривні, а продаж – 38,90 гривні.

Який курс долара на цей тиждень

Як розповів аналітик Олексій Козирев, курс долара на міжбанку за останній час постійно зростав до майже 38,3 гривні та падав нижче 38 гривень. Такий тренд може продовжитися й цього тижня.

Олексій Козирев Аналітик З огляду на це, власники обмінників продовжать хеджувати свої курсові ризики за рахунок широкого рівня спреду між купівлею/продажем валюти та частою зміною цінників, залежно від поведінки українського міжбанку та пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Прогноз курсу цього тижня: на міжбанку – від 37,50 до 39,50 гривні, а на готівковому ринку – від 37,60 до 39,20 гривні.

Щодо курсу євро, то очікується, що на міжбанку буде вартість коливатися від 41,30 до 43,30 гривні, на готівковому ринку – від 41,50 до 43,10 гривні.