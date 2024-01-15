Що буде з курсом

Останнім часом курс долара на міжбанку постійно зростав до майже 38,3 гривні та падав нижче 38 гривень. На думку Олексія Козирева, ця тенденція продовжиться й цього тижня.

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Олексій Козирев Аналітик З огляду на це, власники обмінників продовжать хеджувати свої курсові ризики за рахунок широкого рівня спреду між купівлею/продажем валюти та частою зміною цінників, залежно від поведінки українського міжбанку та пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Він додав, що різниця між вартістю валюти на міжбанку та готівковим ринком залишиться до 1 гривні і вище.

Тож курс долара цього тижня:

На міжбанку – від 37,50 до 39,50 гривні;

На готівковому ринку – від 37,60 до 39,20 гривні.

Курс євро:

На міжбанку – від 41,30 до 43,30 грн;

На готівковому ринку – від 41,50 до 43,10 грн.

Курс валют 15 січня

Протягом доби курс долара та євро дещо опустився у деяких фінустановах. Наприклад у банках американська валюта впала на 8 – 10 копійок, а от європейська – на 18 – 20 копійок.

Курс долара:

У банках: купівля – 38,20 гривні, продаж – 38,90 гривні;

В обмінниках: купівля – 38,60 гривні, продаж – 39,05 гривні;

На чорному ринку: купівля – 38,80 гривні, продаж – 38,90 гривні.

Курс євро: