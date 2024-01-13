Що відбувається на ринку валют

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий зазначив, що певна напруга на фінансовому ринку виникла, зокрема, і через інформаційні операції з боку росіян. Проте, НБУ вчасно відреагував на цю ситуацію і вжив запобіжні заходи.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Завдяки активності регулятора, що виявилася в збільшенні обсягів валютних інтервенцій, на міжбанку запанувала рівновага попиту і пропозиції, а готівковий ринок відреагував миттєво, знизивши поточні курси відповідно до ситуації на міжбанку. Відтак різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку скоротилася до 0,5 – 0,6 гривень.

Лєсовий вважає, що на наступному тижні валютний ринок буде спокійним, а коливання очікуваними. Безумовно, не можна відкидати імовірність нових атак від росіян. Важливим фактором українських змін є затримка фінансової допомоги від США, яку блокують республіканці.

Розуміємо, що на початку року поки зарано говорити про вплив інших факторів на ринок, наприклад, експорт. Певна визначеність з макрофіном дасть можливість сподіватися на досить стабільну ситуацію, як мінімум, протягом наступного місяця,

– зауважує банкір.

Попри те, що, на думку Лєсового, курсові зміни будуть, назвати їх значними не можна. Різниця між курсом продажу та покупки на міжбанку, вірогідно, не перевищить 0,1 гривні. На готівковому ринку цей показник не буде більше як 0,6 гривні.

Поточні коливання на міжбанку не перевищать 0,3 гривні, при цьому курсові будуть перебувати у такому діапазоні: 38 – 38,6 гривні за долар та 39 – 40,5 гривень за євро. Курс на готівковому ринку, за прогнозами банкіра буде таким:

38,5 – 39,5 гривень за долар;

39 – 41 гривень за євро.

Можемо зробити висновок, що попри вплив зовнішніх факторів, курс буде доволі прогнозованим і не зазнає значних змін. НБУ продовжить регулювати валютний ринок.