Житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та пільга на оплату житлово-комунальних послуг – це два різних види виплат.

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Спільним є лише те, що це допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Зверніть увагу! За наявності одночасно права на субсидію і на пільгу надається один з видів допомоги.

Що таке житлова субсидія

Отже, житлова субсидія – це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті комунальні послуги.

Зауважте! Це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства.

Нагадаємо, умови призначення житлової субсидії та процедура отримання такої допомоги визначені: Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Що таке пільга

В той самий час, пільга – встановлена законодавством перевага, що надається визначеним категоріям осіб. Наприклад:

ветеранам війни;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України;

постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

дітям війни, багатодітним сім’ям та іншим.

Повний перелік осіб, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено: Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.

Зауважте! Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, залежно від категорії отримувачів, – може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

У тому числі пільгові категорії громадян мають право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі з урахуванням середньомісячного доходу у розмірі: 100%; 50%; 25 %.