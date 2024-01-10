Хто може отримати допомогу

На допомогу по сплаті комунальних послуг можуть претендувати ВПО, які зареєстровані в Кобеляцькій громаді Полтавської області. Її надаватимуть у зимовий період 2023 – 2024 року.

Читайте також Субсидії в Україні зменшувати не планують, — Мінсоцполітики

Щоб взяти учать у проєкті "Гроші на теплу зиму", потрібно належати до однієї з категорій вразливості:

особи з інвалідністю або серйозним захворюванням;

особи віком понад 55 років, які не мають підтримки від родичів;

одинокі батьки дітей до 18 років;

опікуни непрацездатних осіб;

сім'ї з трьома або більше дітьми віком до 18 років;

вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років.

Також існує є дві умови для отримання грошової допомоги:

доходи сім'ї не повинні перевищувати 5 400 гривень;

домогосподарство не може фінансово впоратися з придбанням опалювальних матеріалів на зиму та оплатою ЖКП.

Як отримати допомогу

Реєстрація на допомогу почалася з 9 січня, за адресою місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика 20/1, БФ "Карітас Полтава".

Дізнатися деталі можна номерами:

050 346 46 93;

0 800 336 734.

Зверніть увагу! На допомогу можуть претендувати лише ті ВПО, які не отримували аналогійну підтримку в жовтні та листопаді минулого року від міжнародних організацій.

Які документи підготувати