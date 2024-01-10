Хто може отримати допомогу

На допомогу по сплаті комунальних послуг можуть претендувати ВПО, які зареєстровані в Кобеляцькій громаді Полтавської області. Її надаватимуть у зимовий період 2023 – 2024 року.

Читайте також Субсидії в Україні зменшувати не планують, — Мінсоцполітики

Щоб взяти учать у проєкті "Гроші на теплу зиму", потрібно належати до однієї з категорій вразливості:

  • особи з інвалідністю або серйозним захворюванням;
  • особи віком понад 55 років, які не мають підтримки від родичів;
  • одинокі батьки дітей до 18 років;
  • опікуни непрацездатних осіб;
  • сім'ї з трьома або більше дітьми віком до 18 років;
  • вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років.

Також існує є дві умови для отримання грошової допомоги:

  • доходи сім'ї не повинні перевищувати 5 400 гривень;
  • домогосподарство не може фінансово впоратися з придбанням опалювальних матеріалів на зиму та оплатою ЖКП.

Як отримати допомогу

Реєстрація на допомогу почалася з 9 січня, за адресою місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика 20/1, БФ "Карітас Полтава".

Дізнатися деталі можна номерами:

  • 050 346 46 93;
  • 0 800 336 734.

Які документи підготувати

  • паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • довідку про переселення;
  • ІПН;
  • довідку про відкриття банківського рахунку IBAN;
  • документи, що підтверджують категорію вразливості;
  • квитанцію за оплату комунальних послуг.