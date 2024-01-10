Хто може отримати допомогу
На допомогу по сплаті комунальних послуг можуть претендувати ВПО, які зареєстровані в Кобеляцькій громаді Полтавської області. Її надаватимуть у зимовий період 2023 – 2024 року.
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Щоб взяти учать у проєкті "Гроші на теплу зиму", потрібно належати до однієї з категорій вразливості:
- особи з інвалідністю або серйозним захворюванням;
- особи віком понад 55 років, які не мають підтримки від родичів;
- одинокі батьки дітей до 18 років;
- опікуни непрацездатних осіб;
- сім'ї з трьома або більше дітьми віком до 18 років;
- вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років.
Також існує є дві умови для отримання грошової допомоги:
- доходи сім'ї не повинні перевищувати 5 400 гривень;
- домогосподарство не може фінансово впоратися з придбанням опалювальних матеріалів на зиму та оплатою ЖКП.
Як отримати допомогу
Реєстрація на допомогу почалася з 9 січня, за адресою місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика 20/1, БФ "Карітас Полтава".
Дізнатися деталі можна номерами:
- 050 346 46 93;
- 0 800 336 734.
Які документи підготувати
- паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
- довідку про переселення;
- ІПН;
- довідку про відкриття банківського рахунку IBAN;
- документи, що підтверджують категорію вразливості;
- квитанцію за оплату комунальних послуг.