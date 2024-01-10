Кто может получить помощь

На пособие по оплате коммунальных услуг могут претендовать ВПЛ, зарегистрированные в Кобеляцкой общине Полтавской области. Ее будут предоставлять в зимний период 2023-2024 года.

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Чтобы принять участие в проекте "Деньги на теплую зиму", нужно относиться к одной из категорий уязвимости:

лица с инвалидностью или серьезным заболеванием;

лица старше 55 лет, не имеющие поддержки от родственников;

одинокие родители детей младше 18 лет;

опекуны нетрудоспособных лиц;

семьи с тремя или более детьми младше 18 лет;

беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.

Также существует два условия для получения денежной помощи:

доходы семьи не должны превышать 5400 гривен;

домохозяйство не может справиться с приобретением отопительных материалов на зиму и оплатой ЖКУ.

Как получить помощь

Регистрация на помощь началась с 9 января по адресу город Полтава, улица Филиппа Орлика 20/1, БФ "Каритас Полтава".

Узнать детали можно по номерам:

050 346 46 93;

0 800 336 734.

Обратите внимание! На помощь могут претендовать только те ВПЛ, которые не получали аналогичной поддержки в октябре и ноябре прошлого года от международных организаций.

Какие документы подготовить