Кто может получить помощь

На пособие по оплате коммунальных услуг могут претендовать ВПЛ, зарегистрированные в Кобеляцкой общине Полтавской области. Ее будут предоставлять в зимний период 2023-2024 года.

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Чтобы принять участие в проекте "Деньги на теплую зиму", нужно относиться к одной из категорий уязвимости:

  • лица с инвалидностью или серьезным заболеванием;
  • лица старше 55 лет, не имеющие поддержки от родственников;
  • одинокие родители детей младше 18 лет;
  • опекуны нетрудоспособных лиц;
  • семьи с тремя или более детьми младше 18 лет;
  • беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.

Также существует два условия для получения денежной помощи:

  • доходы семьи не должны превышать 5400 гривен;
  • домохозяйство не может справиться с приобретением отопительных материалов на зиму и оплатой ЖКУ.

Как получить помощь

Регистрация на помощь началась с 9 января по адресу город Полтава, улица Филиппа Орлика 20/1, БФ "Каритас Полтава".

Узнать детали можно по номерам:

  • 050 346 46 93;
  • 0 800 336 734.

Какие документы подготовить

  • паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;
  • справку о переселении;
  • ИНН;
  • справку об открытии банковского счета IBAN;
  • документы, подтверждающие категорию уязвимости;
  • квитанцию за оплату коммунальных услуг.