Кто может получить помощь
На пособие по оплате коммунальных услуг могут претендовать ВПЛ, зарегистрированные в Кобеляцкой общине Полтавской области. Ее будут предоставлять в зимний период 2023-2024 года.
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Чтобы принять участие в проекте "Деньги на теплую зиму", нужно относиться к одной из категорий уязвимости:
- лица с инвалидностью или серьезным заболеванием;
- лица старше 55 лет, не имеющие поддержки от родственников;
- одинокие родители детей младше 18 лет;
- опекуны нетрудоспособных лиц;
- семьи с тремя или более детьми младше 18 лет;
- беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.
Также существует два условия для получения денежной помощи:
- доходы семьи не должны превышать 5400 гривен;
- домохозяйство не может справиться с приобретением отопительных материалов на зиму и оплатой ЖКУ.
Как получить помощь
Регистрация на помощь началась с 9 января по адресу город Полтава, улица Филиппа Орлика 20/1, БФ "Каритас Полтава".
Узнать детали можно по номерам:
- 050 346 46 93;
- 0 800 336 734.
Какие документы подготовить
- паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;
- справку о переселении;
- ИНН;
- справку об открытии банковского счета IBAN;
- документы, подтверждающие категорию уязвимости;
- квитанцию за оплату коммунальных услуг.